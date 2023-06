Orages : 80% des maisons endommagées dans ce village

La voiture de Matisse s’est retrouvée sous une toiture en quelques minutes. Elle nous montre les dégâts dans sa cour. Elle est désemparée. Vu du ciel, on mesure la puissance de la tempête qui a traversé lundi le village de Preuilly. Sur cette vidéo, un habitant filme la grêle et le vent depuis la véranda, jusqu’à ce qu’il voie son toit s’effondrer. La plupart des bâtiments sont touchés. La mairie se retrouve ce matin à ciel ouvert. Un pan de la toiture s’est envolé, il faut parer au plus pressé. "On est en train de déménager la mairie dans un autre bâtiment avec toutes les archives", explique un responsable. Le maire, lui, organise les interventions. Il multiplie les appels. D’une maison à l’autre, chacun s’organise pour nettoyer. Et ce matin, Jérôme avoue avoir eu peur. "On avait eu quelques orages, mais jamais aussi violents que ça, c’était incroyable", confie-t-il. Un traumatisme pour les 450 habitants de Preuilly, alors que le risque d’orages persiste pour le reste de la journée. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely