Orages à répétition : quel effet sur la sécheresse ?

André Bernard, viticulteur dans le Vaucluse, est soulagé. Les pluies de ces dernières semaines ont bien arrosé ses parcelles de 140 hectares. Ses vignes vont enfin étancher leur soif. Dans le département, grâce à quatre semaines de pluie, les cours d'eau ont retrouvé un bon niveau. La préfecture vient même de lever la restriction de l'usage de l'eau. Ce bassin d'irrigation dessert 17 000 agriculteurs et particuliers. Il était au plus bas il y a encore quelques semaines. Mais qu'en est-il dans le reste de l'Hexagone ? L'humidité des sols le mois de mai dernier est affichée sur cette carte. En bleu, se trouvent les parties suffisamment irriguées. Le Sud, en rouge, souffre de la sécheresse. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse : les terres du Sud ont été bien arrosées, et au Nord, on manque d'eau. Problème : à cette époque de l'année, au Sud comme au Nord, seule 10 à 20 % de l'eau de pluie parvient jusqu'aux nappes phréatiques. Aujourd'hui, la situation reste anormale pour les deux tiers de ces grandes réserves d'eau. Près de 40 départements sont toujours concernés par des restrictions. TF1 | Reportage O. Lévesque, A. Portron, H.P. Amar