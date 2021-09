Orages : alerte rouge dans le Gard

Quand une alerte rouge aux orages est déclenchée, ce n'est pas banal. C'est le cas à Salinelles. Il s'agit en fait du même orage qui reste dans la même zone et qui plus est, stationnaire. Ce qui provoque des cumuls de pluies plus importants que prévus. Par ailleurs, les cours d'eau gonflent. Par conséquent, les pompiers du Gard sont tous mobilisés. On attend aussi des renforts des pompiers du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. La préfecture, elle, appelle à la plus grande vigilance. Ce qui signifie donc qu'il ne faut pas descendre dans les sous-sols, les caves et les garages. Et surtout, il faut éviter à tout prix les déplacements.