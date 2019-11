Orages : cinq départements dans le Sud-Est placés en vigilance orange

À Saint-Raphaël, dans le Var, on a rarement vu un automne aussi humide. En effet, en novembre, la pluie ne tombe habituellement qu'une fois par semaine au maximum. Mais cette année 2019, il pleut plus d'un jour sur deux. Avec un ciel aussi gris, on en oublie l'Azur. En conséquence, le tourisme en souffre un peu. Les habitants n'ont plus d'autres choix que de s'adapter. Le département est placé en vigilance orange aux orages et aux fortes précipitations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.