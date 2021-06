Orages : comment fonctionnent nos systèmes d'alerte ?

L'équivalent de deux mois de pluie est tombé en quelques heures dans un petit village de Normandie. Le centre-ville de Beauvais est envahi par les eaux et les mêmes dégâts sont survenus à Reims. Ces derniers jours, plusieurs phénomènes météo graves et ultra-localisés se sont produits dans le pays. Pour mieux prévenir et cibler les populations, Météo-France expérimente les avertissements par SMS, notamment pour les risques de crues. Les mairies et les préfectures sont immédiatement contactées, et c'est à elles d'envoyer des messages aux habitants. Désormais, les cartes de vigilance pour les crues sont également accessibles en ligne. Comme pour la météo à sept jours, il existe dorénavant une vigilance à sept jours. Météo-France a investi plus de 100 millions d'euros dans une immense machine. Il s'agit d'un supercalculateur, l'équivalent de 60 000 ordinateurs qui moulinent en permanence. Reliés à des satellites, ils anticipent les caprices du ciel. La machine doit être pleinement opérationnelle d'ici 2022, et ainsi cibler plus finement les zones d'alerte météo.