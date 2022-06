Orages : dans l’Allier, "la grêle faisait un bruit assourdissant"

Après la nuit de terreur qu’ils viennent de passer, Aurore Lopes-Fife et son fils, Antoine, sont encore ébranlés par la force de l’orage. Elle évoque un spectacle de désolation. Quinze minutes ont suffi pour ravager toutes les fenêtres de la maison où cette famille vit depuis neuf ans. Après intervention des pompiers, mardi soir, Aurore a reçu pour consigne de dormir au rez-de-chaussée, car la toiture menace de s’effondrer. Marcelle Bouillot, elle, était en course quand l’orage a frappé. À son arrivée, l’étendue des dégâts l’a bouleversée. "J’ai pleuré, parce que vu l’état de la maison et tout, vous savez, ça fait un drôle d’effet. Je ne m’attendais pas à ça", confie-t-elle. Dans la nuit, l’eau s’est infiltrée partout dans la maison, jusque dans son lit. Marcelle habite Thionne depuis 60 ans. Lorsqu’on lui demande ce qui est le plus difficile à vivre, elle pense à son potager détruit. Comme elle, des dizaines d’habitants ont été touchés par la grêle dans l’Allier. Plus de 200 personnes attendent toujours le passage des pompiers. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes