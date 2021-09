Orages dans le Gard : les explications d'Evelyne Dheliat

On pense vraiment à tous ces sinistrés sur ces intempéries où nous avons retenu ce mercredi matin ces deux Unes dans les journaux régionaux. Il y a le quotidien régional "La Marseillaise" qui se demande si on s'habitue à ces pluies diluviennes, et puis le journal quotidien "L'Indépendant" pour qui "nous sommes tous vulnérables". Les épisodes méditerranéens sont des phénomènes que l'on connaît. Ils se produisent quasiment toute l'année, et surtout tous les ans à cette période de l'année. En gros, ils se manifestent trois à six fois par an. Pourtant, les phénomènes s'intensifient à cause du réchauffement climatique. Non seulement la température dans l'air mais aussi celle de l'eau est de plus en plus élevée. La Méditerranée est à 23 °C en ce moment. C'est ainsi un énorme réservoir de vapeur d'eau. Donc, c'est logique qu'il y ait de plus en plus de pluies intenses. Les climatologues ont observé qu'entre 1961 et 2015, les pluies les plus fortes ont augmenté de 22%.