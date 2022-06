Orages dans le Maine-et-Loire : la catastrophe pour les agriculteurs

Ce viticulteur, installé ici depuis 22 ans, ne pensait pas connaître un tel épisode de grêle un jour. "Ça n'a duré qu'un quart d'heure. Quatorze heures, quatorze heures quinze, et c'était fini. C'était blanc de grêles (...) c'est le travail d'un an qui est perdu", affirme Ludovic Roy. Juste le temps de prendre quelques photos et Ludovic n'avait plus qu'à faire ses comptes. Sur ses treize hectares de vignes, douze sont touchés. À quelques kilomètres, l'orage n'a pas non plus épargné cette parcelle. Plus de la moitié des melons sont à jeter et impossible de savoir si les plants vont repartir. "Tout le feuillage est détruit, donc les plantes... Ça va sûrement redémarrer, mais pour redonner une fructification normale, ça va être sûrement compliqué", nous rapporte Arnaud Courtin, agriculteur. Dans trois semaines, Arnaud prévoyait une belle moisson de colza, mais son champ n'est pas assuré. Il estime le dommage à 2 000 euros par hectare. Sur l'ensemble de ses cultures, il pense que ses pertes avoisineront les 150 000 euros. TF1 | Reportage K. Gaignoux, R. Hellec