Orages dans le sud de la France : les images des réseaux sociaux

Face à des trombes d’eau et de violentes rafales de vent, c'est la stupeur pour ces habitants du Gard ce mardi matin. À une vingtaine de kilomètres de Quissac, les automobilistes peinent à avancer sur les routes départementales, dans les villages. L’eau ne s’évacue plus. Depuis la fin de la nuit, des orages stationnaires s’abattent sur le département, désormais placé en vigilance rouge avec de forts risques d’inondation. Dans la commune de Calvisson, les rues se sont transformées en torrents en l’espace de quelques heures. Dans celle de Saint-Dionisy, l’équivalent de trois mois de pluie est tombé en seulement trois heures, prenant au dépourvu bon nombre d'habitants. En raison de cet épisode cévenol, les autorités lancent un appel pour éviter tout déplacement. Elles demandent à ce que les enfants restent à l’école pour le déjeuner et les salariés sur leur lieu de travail. Quant à la circulation des trains, elle est interrompue entre Nîmes et Montpellier.