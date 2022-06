Orages : dans l'Yonne, des habitants toujours dans la boue

Il ne reste plus rien dans le jardin de Marine. Si ce n'est qu'une épaisse couche de boue. Elle a atteint les 20 cm ce lundi matin. "Tout est détruit. On n'a plus qu'à nettoyer encore et encore", se plaint-elle. Quant à la cave, elle est noyée sous un mètre d'eau. "J'ai envie de pleurer. Elle vient d'être faite, il n'y a pas longtemps", ajoute-t-elle. La pluie aura duré seulement 30 minutes dimanche matin. Mais ces images filmées par Marine témoignent de son intensité. Dans le village de Paron (Yonne), une dizaine d'habitations ont été touchées. Ce matin, les pompiers interviennent pour pomper l'eau des caves. Quant à la boue, une journée de nettoyage attend Alain. Loin du programme rêvé pour ce week-end de la Pentecôte. Pour d'autres, les dégâts sont plus importants. Le mur de Léticia n'a pas résisté à la puissance de l'eau. Le coût des réparations s'élève à plusieurs milliers d'euros. Dans tout le département, les pompiers sont intervenus à 26 reprises hier. Aucun blessé n'est à déplorer. TF1 | Reportage J. Cressens, J.Y. Chamblay, E. Coppo