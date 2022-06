Orages de grêle : des dégâts importants en Saône-et-Loire

Des branches, des arbres arrachés par la force du vent, les tentes de ce drive de supermarché lacérées. Ce mercredi matin, les habitants de Paray-le-Monial tentent de nettoyer et de réparer les dégâts. Mardi, vers 17h30, un violent orage s'est abattu en Saône-et-Loire : dix minutes de vent, de pluie, de grêle. Les pompiers sont intervenus plus de 500 fois. Les grêlons, gros comme des balles de golf, ont brisé les vitres et les pare-brises des voitures. Face à la violence de l'orage, de nombreux automobilistes ont dû abandonner leurs voitures. L'un d'entre eux s'est arrêté chez Aurélie sur sa route. Son toit et celui de son voisin ont été touchés, les tuiles envolés. A 10h ce matin, elle n'avait toujours pas d'électricité. A une dizaine de kilomètres de là, sur la commune de Digoin, les volets de cet immeuble sont criblés de trous. Joachim, lui, n'a pas eu plus de chance. Ses velux et ceux de son voisin ont été brisés. A la hâte, pour ne pas déranger les pompiers, il a installé lui-même ces bâches sur les toits. Les pompiers continuent de protéger les bâtiments, car de nouveaux orages sont attendus dans la journée. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin