Orages de grêle : l’Est touché à son tour

Des trombes d’eau, et surtout, un déluge de grêlons. Des voitures aux vitres explosées, des gouttières transformées en passoires, des toitures perforées aux tuiles fracassées… un orage bref, localisé, mais très intense. Hier soir, aux alentours de 22 heures, un violent orage s’est abattu sur le Nord de l’Alsace, sur Strasbourg ou encore dans la commune de Duttlenheim. Ce lundi matin, il fallait parer au plus pressé pour protéger les bâtiments. Dans l’entreprise Lux Zénithal, les ouvriers sont montés eux-mêmes sur le toit pour réparer les dégâts. Certains bâtiments sont désormais inutilisables. La salle de musique va devoir rester fermée un certain temps, car l’eau s’est infiltrée dans les faux plafonds. Au total, les pompiers ont réalisé plus d’une centaine d’interventions en Alsace. La taille des grêlons était potentiellement dangereuse. Sur le territoire de Belfort aussi, l’orage a causé des dégâts. Dans la région, plus de 5 000 impacts de foudre ont été relevés. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, L. François