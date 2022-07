Orages : de gros dégâts à Belfort

Des arbres arrachés, des tentes envolées... en un quart d'heure, l'orage a plongé les festivaliers dans la peur. Près de 4000 personnes étaient présentes sur le camping et le site du festival de musique des Eurockéennes de Belfort. Jeudi, vers 16h30, alors que l'événement venait de commencer, des vents violents accompagnés de grêle ont déferlé sur la presqu'île du Malsaucy, où il est organisé. Le toit de l'une des scènes a été, en partie, arraché. Un chapiteau s'est effondré, faisant sept blessés dont un grave. Certains festivaliers peinent encore à réaliser. Toute la nuit et ce vendredi matin, les équipes du festival étaient à pied d'œuvre pour sécuriser le site. Mais face à l'ampleur des dégâts, les concerts d'hier et d'aujourd'hui ont été annulé. Les organisateurs des Eurockéennes espèrent pouvoir accueillir le public dès samedi. Tous les billets de jeudi et de vendredi seront remboursés. Cet événement est un nouveau coup dur pour le festival qui a vu ses deux dernières éditions annulées en raison du Covid-19. Les programmations de samedi et dimanche ne devraient pas être modifiées, ont encore précisé les organisateurs qui espèrent voir les concerts se dérouler aux horaires prévus. Les Eurockéennes, sacrées en mars 2020 "meilleur festival" au monde aux Arthur Awards, étaient initialement programmées sur quatre jours avec jusqu'à 130.000 spectateurs attendus et le concert évènement de Muse en clôture dimanche.