Orages : de nombreux dégâts dans le Puy-de-Dôme

En Auvergne, de violents orages ont provoqué de gros dégâts. À Chanonat, dans le Puy-de-Dôme, grêles, pluies et torrents de boue ont traversé le village. Dans la matinée du 2 juillet 2019, l'heure est à la constatation et à la résignation. Si certains sont sous le choc face à l'ampleur des dégâts, d'autres préfèrent relativiser en envisageant de se servir des assurances. Selon la préfecture, les pompiers ont effectué plus de 130 interventions sur tout le département avec des habitants abasourdis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.