Orages : des dégâts aussi en Gascogne

À Vic-en-Bigorre, le champ de maïs de Christophe Cazanave était au cœur de l'orage. En tout juste dix minutes, la grêle a cisaillé les tiges et déchiqueté les feuilles. Un tiers de la récolte sera sans doute perdu, car l'intense averse est tombée au plus mauvais moment. L'orage a éclaté lundi en début de soirée et s'est concentré sur Vic-en-Bigorre et les villages aux alentours. Un épisode bref, mais violent, ponctué de fortes rafales de vent et surtout de grêlons impressionnants. Dans cette exploitation, la grêle a endommagé les hangars et les panneaux solaires. Dans le village, les pompiers ont réalisé 120 interventions hier soir, essentiellement pour des toitures abîmées. Ce mardi matin, les artisans et les habitants font les premières réparations. Au lever du jour, les habitants de Vic-en-Bigorre ont découvert les rues du village jonchées de feuilles hachées. De nouveaux orages sont attendus ce soir dans la région. Tous espèrent qu'ils seront moins violents. TF1 | Reportage P. Michel, G. Udron