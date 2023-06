Orages : des maisons foudroyées dans le Sud-Ouest

Voici l'effet d'un impact de foudre sur le toit de cette maison : un violent incendie. Le feu s'est déclenché mercredi soir alors que les propriétaires, un couple d'octogénaires, étaient à l'intérieur. Il n'y a eu aucun blessé, mais la maison est inhabitable. Tout l'étage est calciné et la toiture partie en fumée. Le compteur électrique, lui, a explosé. Par chance, leur fils, qui habite la maison d'à côté, a très vite aperçu la fumée. "Je suis entré et j'ai aidé ma mère avec les béquilles. J'ai eu très peur, mais ils n'étaient pas blessés, c'est le plus important", raconte José Moreira. Pourquoi cette maison a-t-elle été touchée ? Comment expliquer que la foudre ait frappé ici et pas ailleurs ? Mercredi soir, la foudre a touché une autre maison dans la même région, en banlieue de Toulouse. Elle a déclenché là encore un incendie, mais sans faire de blessé grave. TF1 | Reportage S. Chevallereau, P. Mislanghe, M. Larradet