Orages et grêlons : des dégâts dans le Sud-Ouest

Des grêlons par centaines, suivis de très fortes pluies, les habitants de Naujac-Sur-Mer (Gironde) ont vécu un cauchemar. À l'intérieur d'une maison, les dégâts sont visibles. Le plafond est fichu, trempé par la pluie. Un habitant n'a rien pu faire, il a lutté toute la nuit à l'aide de modestes bassines. Plus loin dans le quartier, la vitre arrière d'une voiture n'a pas résisté. Depuis ce matin, les habitants se pressent en mairie pour déclarer leurs sinistres. Plus de 200 foyers ont été touchés, le maire est débordé. Face à l'ampleur des dégâts, il a déjà demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Sur les toits, les couvreurs sont à pied d'œuvre. Des orages et de la grêle sont attendus à partir de 18 heures. Quatre départements du Sud-ouest sont placés en vigilance orange. TF1 | Reportage T. Vartanian, C. Deveaux, M. Foulon