Orages et inondations : de nombreuses maisons touchées en Gironde

Ce vendredi matin, les habitants sont un peu sonnés et désemparés. À Latresne (Gironde), après une nuit passée à l'étage, Maïté Roumegous attend que l'eau veuille bien s'en aller. Elle avait déjà vécu une inondation il y a quelques années. Dans la maison de Didier Leray à Artigues-près-Bordeaux, plus rien n'est en état de marche et, il le sait, les travaux vont être très longs. La violence des orages a surpris tout le monde. L'eau a martelé les maisons plusieurs fois dans la nuit. Un phénomène intense qui a mobilisé plus de 500 fois les pompiers des alentours de Bordeaux la nuit dernière. C'est la deuxième soirée d'orages puissants. Les cours d'eau ont fini par déborder et par rentrer dans les maisons. Environ 125 millimètres d'eau sont tombés à certains endroits, soit plus d'un mois de pluie en deux heures. Plusieurs zones restent à purger après cet événement exceptionnel. Beaucoup sont encore obligés d'attendre avant de commencer le nettoyage.