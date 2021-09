Orages et inondations : l’Aude en vigilance orange

"Alerte orange"… il a suffi de ces deux mots pour que sa décision soit prise. Cette habitante de Villegailhenc (Aude) va partir chez des amis à Lastours. La pluie n’est attendue que dans la nuit, mais l’inquiétude est déjà là. "On commence à récupérer ordinateur, papiers, lunettes et on commence à les monter au premier étage", explique une autre. Dans le centre du village, les dégâts de 2018 sont encore visibles et le traumatisme aussi. Alors le maire, Michel Proust, rassure comme il peut, d’autant que les appels téléphoniques s’enchaînent. En pratique, cela consiste à désengorger les bouches d’égout une à une. À savoir que 38 maisons vont être démolies dans les prochains mois, avec des travaux prévus jusqu’en 2024. "On va voir si l’alerte orange se confirme. À ce moment-là, on fera passer les véhicules avec les haut-parleurs… Dès qu’on aura un peu plus de précisions sur les risques", affirme l’élu. Le Conseil municipal décidera dans la journée de ce mercredi s’il faut évacuer les voitures.