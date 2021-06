Orages et inondations : nouvelle nuit blanche pour les habitants de Thieux en Seine-et-Marne

Un torrent d'eau et de boue pour la deuxième fois en 24 heures. Les images ont été filmées jeudi soir par un habitant de Thieux. Ce vendredi, un troisième orage a ravagé son terrain. Toutes les réparations effectuées la veille n'ont servi à rien. D'ailleurs, les canalisations sont maintenant à nu. Un tiers du village est inondé. Beaucoup d'habitants, comme le maire, ont dormi à peine trois heures dans la crainte d'une montée des eaux très rapide. "Tout a été ruiné en trois minutes hier soir. Ce matin, on repart sur un village délabré", a énoncé Fabrice Cuypers, dépité. En effet, à peine 24 heures passées que les trottoirs doivent déjà être déblayés. Une dizaine de communes dans le département se retrouvent dans la même situation. Alors comment expliquer ce phénomène ? Selon les habitants rencontrés, les infrastructures ne sont plus adaptées à la taille du village. Pour le moment, les habitants restent prudents, car de nouvelles pluies sont attendues cet après-midi. De leur côté, les secours sont prêts à intervenir en cas de nouveaux orages violents.