Orages extrêmes prévus : qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi ?

Des orages extrêmes sont prévus ce mardi après-midi, une première depuis 2014. D'après Évelyne Dhéliat, c'est parce que nous sommes en période de très fortes chaleurs et de canicule. Les températures prévues pour cet après-midi, dans l'ensemble du pays, sont élevées du Massif central aux régions de l'Est jusqu'à 38 degrés. Mais on pourrait atteindre localement les 40 degrés. C'est ce qui est prévu d'ailleurs à Grenoble. Et là, ce serait un record absolu tous mois confondus. D'après Météo France, on risque d'avoir des orages avec de la grêle, mais avec des grêlons qui pourraient avoir la taille d'une balle de tennis. De fortes rafales de vent sont aussi attendues, jusqu'à 140 km/h voire 130 km/h. La question est donc : pourquoi ne passe-t-on pas en alerte rouge ? Évelyne Dhéliat nous explique que c'est très difficile, puisque ce sont des phénomènes extrêmement localisés. De ce fait, il est impossible de vraiment dire où les orages les plus violents vont se produire. Il n'est donc pas nécessaire de mettre tout un département en vigilance rouge. Mais il faut surtout rester très prudent. E. DHELIAT