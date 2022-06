Orages, grêle et inondations dans l’Indre

L'orage a encore été violent dimanche soir à Châteauroux, mais aussi dans les communes voisines. Il a provoqué de nouveaux dégâts dans ce quartier dont les toitures sont bâchées depuis l'orage de grêle du 22 mai. Deux orages en moins d'un mois, cette répétition devient éprouvante. Chez Jean-Pierre, la bâche sur le toit a résisté, mais la pluie est entrée. "Comme on n'était pas couchés, on a mis des récipients pour récupérer l'eau. Il y en avait un plein seau ce matin", nous rapporte-t-il. Plus au Nord du département, près de Buzançais, quelques hameaux ont subi quant à eux des averses de grêle, heureusement de courtes durées. Des vérandas endommagées et des voitures dont les carrosseries sont abîmées, les habitants étaient surpris par l'arrivée soudaine de la grêle. "Ça fait peur, surtout pour ma toiture (...) J'espère qu'il y en aura pas d'autres", nous affirme une habitante. Le risque existe pourtant, Météo-France maintient une vigilance aux orages jusqu'à demain matin. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély