Orages : grosses inondations dans le centre-ville de Montbrison

Les violents orages du 6 août 2019 dans la Loire ont occasionné de grosses inondations dans le centre-ville de Montbrison. En à peine quelques minutes, les rues se sont subitement retrouvées inondées, mais l'eau est rapidement redescendue. Certains commerces ont néanmoins dû essuyer de gros dégâts avec des sols gorgés d'eau. Toutefois, grâce au travail des agents de la voirie et à l'intervention des pompiers, Montbrison a presque retrouvé son visage habituel après les événements de la veille.