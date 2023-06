Orages : jusqu'à deux mètres d'eau dans la Somme

Les dégâts n'ont été constatés que ce lundi matin dans ce magasin de bricolage. Tout était inondé, les salariés se sont mis au nettoyage tout de suite pour ne pas trop retarder l'ouverture. L'eau est montée jusqu'à deux mètres dans la nuit, arrivant jusqu'aux portes des maisons. De nombreuses caves ont été inondées, emportant des appareils électroménagers et des meubles. Les habitants qui ont tenté de stopper l'eau n'ont rien pu faire. Le Centre d'incendie et de secours de la Somme a reçu plus de 900 appels en trois heures. Mais ce sont ces cinq petites communes de Friville-Escarbotin qui ont nécessité le plus d'interventions des pompiers. C'est ici que les orages ont été les plus violents. Des champs, l'eau a dévalée jusqu'aux routes et des automobilistes ont été pris au piège. Depuis ce matin, les pompiers sont intervenus encore une vingtaine de fois et les opérations de pompage devraient durer jusqu'à 18 heures ce soir. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman, B. Nicolas