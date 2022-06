Orages : la grêle fait de gros dégâts dans le Médoc

Ils n’ont eu que le temps de sortir, convaincus qu’il fallait fuir. Quelques minutes plus tard, le plafond du salon de la maison s’écroulait sous le poids de l’eau. Il était un peu plus de 21 heures lundi soir. "Le ciel est devenu tout noir. Et là, les grêlons… très très forts et très puissants", témoigne la mère de famille. Une voisine a tourné une vidéo. Alors que l’orage se déchaîne dehors, tous s’imaginent en sécurité chez eux. Mais par les toitures percées, l’eau s’engouffre. Les plafonds cèdent les uns après les autres dans ce quartier du Taillan-Médoc (Gironde). Les dégâts sont considérables. Une centaine de maisons est inhabitable dans la commune. Une autre famille a passé la nuit dans un gymnase de la ville. Pourtant, dans les prochains jours, il va falloir trouver une solution de relogement. Aux alentours, les hôtels risquent d’être pris d’assaut. Le gymnase municipal restera ouvert cette nuit pour ceux qui n’auront pas d’autres choix. TF1 | Reportage C. Devaux, C. Arfel