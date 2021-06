Orages : le Puy-de-Dôme face à d'impressionnantes coulées de boue

Il est minuit, l'orage éclate violemment à Sauvagnat-Sainte-Marthe. De la grêle, de la pluie et du vent ... très vite tout le village enclavé se retrouve pris par les eaux. Avec des torrents de boue, les voitures sont emportées sur plusieurs mètres. De mémoires d'habitants, on n'avait jamais connu de pareilles situations. Toute la nuit, les habitants ont dû faire face tant bien que mal aux conséquences. L'eau et la boue ont inondé les habitations en quelques minutes à peine. "Avec l'eau, on ne peut rien faire, ça détruit tout", raconte une sinistrée. Même si l'entraide entre voisins s'est immédiatement mise en place, la désolation était omniprésente. Si la pluie a cessé, ce lundi matin, il faut encore balayer et racler une épaisse quantité de boue, avec des habitants toujours sous le choc. "C'est de la boue partout dans les maisons et les caves", raconte l'une d'eux. Si tout le village est maintenant mobilisé pour faire face à ces intempéries, l'inquiétude demeure, car de nouveaux orages sont attendus cet après-midi sur la commune.