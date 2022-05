Orages : plus de 1 000 éclairs en une heure dans le Calvados

Dimanche soir vers 19 heures, la foudre a frappé la toiture située à une vingtaine de mètres de l'appartement d'Anaëlle. Elle est encore sous le choc : "ça a complètement vibré. On ne s'attendait pas du tout à ça". Dans le village, les habitants, eux non plus, n'en reviennent pas. Le bâtiment touché est en plein milieu du bourg. "Ça pouvait très bien tomber chez nous aussi", "ça fait peur quand même", témoignent-ils. Une quarantaine de pompiers ont lutté toute la nuit. Ils ne sont repartis qu'au petit matin. La maison accueillait une dizaine d'enfants. Tous ont été évacués à temps. Ceci grâce à l'alerte lancée par un voisin. Ce lundi matin, la directrice s'organise pour reloger les enfants du foyer. Si le bâtiment est totalement détruit, il n'y a aucune victime. Dans les six départements concernés par les orages dans le Calvados, la vigilance orange a été levée. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Lemesle, A. Santos