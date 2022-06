Orages : quelles indemnisations pour les agriculteurs ?

Guillaume Branthomme est agriculteur dans le Gers, depuis tout juste un an. Pour ses 33 hectares de céréales entièrement ravagés, il ne touchera pas un euro d’indemnité. Faute de trésorerie, il n’a pas pu assurer son champ. Heureusement, pour ses treize autres hectares de maïs, il a pu souscrire un contrat. Ce lundi, il tente de joindre son assureur parce qu’il y a urgence. Aujourd’hui, seul un tiers des céréaliers, viticulteurs et un dixième des arboriculteurs sont assurés dans le privé. En cause, des contrats trop chers et des indemnisations insuffisantes, même si leurs versements sont rapides en cas de catastrophe. Un nouveau dispositif d’indemnisation doit être mis en place dès janvier prochain. Quand un agriculteur perdra moins de 20% de sa récolte, il ne sera pas indemnisé. Si la perte est de 20 à 50%, l’assureur prendra en charge tous les dégâts. Au-delà, c’est l’État qui payera. L’objectif est d’inciter les agriculteurs à s’assurer. TF1 | Reportage A. Basar, S. Chevallereau, A. Poupon