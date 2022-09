Orages : torrents de boue à Bollène

C'est une vague qui s'est engouffrée dans ce quartier de Bollène mercredi soir. Ce matin, l'heure est au nettoyage. Enlever la boue tenace qui reste. Dans une maison, presque tout a pris l'eau. "On va essayer de sortir tout ce qu'on peut", précise un habitant. Tout s'est passé très vite. L'orage était violent, avec une forte pluie. Face à la montée de l'eau, le portail a même été emporté. Un peu plus haut, c'est même un mur qui s'est écroulé dans un jardin d'une maison. L'orage, particulièrement fort, n'aura duré que deux heures. Une grosse frayeur pour les habitants : "En fait, on a vécu deux heures apocalyptique. On a vu les ruissellements, tout s'effondrait. On a vu les poussières, tout est tombé". À Bollène, sept personnes ont été mises en sécurité. Les intempéries n'ont pas épargné le centre-ville. Certains commerces ont été inondés. C'est notamment le cas d'une librairie qui se trouvait près d'un lac. Tous les livres ont été abîmés. Des habitations ont aussi été touchées. Le pompage va se poursuivre toute la journée. TF1 | Reportage L. Huré, N. Carme