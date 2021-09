Orages : un déluge d'eau sur Agen

Des trombes avec de l'eau jusqu'à la poitrine pour ces infortunés. La ville d'Agen a connu un orage exceptionnel mercredi soir. C'était l'équivalent de deux mois de précipitations en deux heures. Presque treize centimètres tombés en début de soirée, un record absolu ici en 24h selon Météo France. Pas de victimes rassure la préfecture, mais on a compté 130 interventions des sapeurs-pompiers. L'équipe nautique a notamment inspecté des bâtiments et des rues inondés par endroits sur deux mètres de hauteur. "On est rentré chez nous, il y a eu une averse et les égouts ont été bouchés. En dix minutes on était submergé d'eau", raconte une habitante. Sur la Rue Tarenque, un autre habitant n'en revient pas. Il avait déjà connu un épisode de ce type mais avec dix centimètres d'eau seulement dans son garage. "J'ai tout perdu. On ne voyait plus le moteur de la voiture. Et le congélateur et le frigo, c'est tout mort", dit-il. Une vingtaine de personnes a été relogée. Selon l'observatoire français des orages et tornades, plus de 3 000 éclairs ont été détectés dans le Lot-et-Garonne.