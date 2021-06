Orages : une impressionnante pluie de grêlons à Lyon

Ce jeudi matin, les équipes de déblaiement étaient encore à pied d'œuvre. Les quais de Saône sont rendus lentement à la circulation. Hier, c'est un torrent de boue qui s'est déversé à cet endroit. Ce qui a provoqué un mouvement de panique chez les automobilistes et les riverains. L'orage s'est déclenché peu avant 19 heures. Brèves mais d'une violence inouïe, des trombes d'eau et de grêle s'abattent sur l'agglomération lyonnaise. Les rues sont rapidement recouvertes d'un manteau blanc. Les pompiers ont reçu 800 appels de secours. Sur le département du Rhône, ils ont réalisé 150 interventions, essentiellement pour des inondations, heureusement sans gravité. De nombreux automobilistes ont été pris au dépourvu sur les routes et autoroutes où la circulation ne pouvait se faire qu'au ralenti. En ville, la grêle a littéralement haché les feuilles des arbres. Les clients à la terrasse des bars ont dû rapidement se mettre à l'abri. Malgré les images impressionnantes, l'épisode de grêle n'a fait aucun blessé. Ce matin, Lyon a presque retrouvé son visage habituel.