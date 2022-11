Orages violents dans le pays d'Aix

Une pluie torrentielle, des orages ici, près d’Aix-en-Provence. L’épisode a été furtif, mais suffisamment intense pour couper l’autoroute A8 durant plus de trois-quarts d’heure. Ce mardi matin, à Saint-Zacharie, les habitants se réveillent les pieds dans l’eau. Les garages et les caves de cet immeuble sont inondés. Mireille, impuissante, tente comme elle peut d’évacuer l’eau. L’eau s’est aussi infiltrée chez les commerçants du village. Ce primeur écope ce qu’il peut dans son arrière-boutique. Il s’est fait surprendre par le phénomène. Rapidement, les voisins arrivent en renfort. Dans le village, on se serre les coudes. Seau d’eau après seau d’eau, l’équipe de bénévoles passe de commerce en commerce. Sébastien Delabasserue, marchand de vélos, est lui aussi inondé. Selon lui, ce ruissellement était inévitable avec la sécheresse des sols. En pleine fête de la Toussaint, Olivier Legrand, fleuriste, doit gérer les ventes de bouquets et l’inondation de sa boutique en même temps. Son objectif : sauver les ventes pour compenser les dégâts. La dépression s’est déplacée vers le Sud-Est et sur la mer Méditerranée. Ici, le ciel bleu est déjà de retour. TF1 | Reportage P. géli, F. Miara