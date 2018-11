"Orchestre à l'école" fait découvrir la musique aux enfants

A Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, des élèves de CM1 découvrent pour la première fois la famille d'instruments de musique appelée "famille des cuivres". Grâce à l'association Orchestre à l'école qui finance les cours et la mise à disposition d'instruments, l'établissement peut se permettre d'organiser deux cours de musique par semaine au Conservatoire. Le but étant de constituer un orchestre à la fin de l'année scolaire. Si la première séance va déterminer leur préférence, les professeurs espèrent voir se développer l'esprit d'équipe ou le respect mutuel en cours de route. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.