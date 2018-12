Ordre public : les forces de l'ordre épuisées

Le plus haut niveau du plan "Vigipirate" déclenché, 1 800 militaires supplémentaires vont être mobilisés sur les lieux publics, notamment sur les marchés. C'est également la mobilisation maximale du côté des policiers et des gendarmes. Mais les forces de l'ordre sont déjà épuisées par les manifestations des gilets jaunes et des lycéens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.