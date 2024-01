Ordures ménagères : jeter moins ou payer plus

C'est devenu une habitude, à Périgueux (Dordogne), les habitants doivent déposer eux-mêmes leurs poubelles. Pour ouvrir la verte, il faut badger avec une carte magnétique. Une personne seule a droit pour 203 euros par an, à seize sacs de 60 litres. Une famille de quatre doit dépenser 337 euros pour déposer 40 sacs. Chaque ouverture supplémentaire est facturée 5,50 euros. Inciter à trier, c'est tout l'enjeu de cette nouvelle redevance. Moins 47% de déchets incinérés en trois ans, le résultat est là, mais pas sur la facture, plus 5.6% en Dordogne en 2024. Une augmentation due à l'inflation qui touche toutes les communes dans l'Hexagone. Ville pionnière, Besançon (Doubs) a choisi de continuer le porte-à-porte, mais en pesant chaque bac relevé. Le contribuable paye en fonction du poids et cela fait une vraie différence. Une famille qui trie beaucoup va payer 210 euros par an, tandis qu'une autre dans la moyenne devra débourser 356 euros. La redevance incitative a donc les moyens de vous faire changer vos habitudes. Le gouvernement espère qu'en 2025, elle concernera 25 millions de Français. TF1 | Reportage C. Auberger, N. Ly