Ordures non ramassées, faut-il rembourser la taxe ?

Les tas d’ordure dans les rues s’accumule toujours, aucun ramassage à Havre (Seine-Maritime) depuis plus de trois semaines. Certains trottoirs sont tout simplement inaccessibles et les habitants en ont marre. Les seuls à se réjouir de ce détritus sont les goélands qui ouvrent les sacs et répandent les déchets. La taxe d’enlèvement d’ordure ménagère et toujours due en même temps que la taxe foncière. "On paye un service qui n’est pas assuré d’une manière satisfaisante", selon Maurice, un habitant. Le montant de la taxe est de quelques centaines d’euros, il est calculé selon la taille du logement. Certains attendent désormais un geste économique de la municipalité. Contactée, la mairie n’a pas souhaité répondre. À Nantes (Loire-Atlantique), le constat est le même, car les sacs-poubelles se multiplient dans la ville. L’opposition demande publiquement à ce que les habitants n’aient pas à payer. Dans ces deux villes, la situation n’est pas prête à être améliorée avant la fin du mois. TF1 | Reportage A. Santos et G. Thorel