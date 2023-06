Organiser son potager pour nourrir sa famille

Comme Thierry et Sandrine, 17 millions de jardiniers aiment travailler la terre. Il est possible de nourrir une famille avec un potager. Pour cela, il faudra un peu d'organisation. Pour une famille de quatre personnes, il faut à peu près 150 m², plus une serre. Une fois les légumes choisis, il faut décider de la quantité. Pour cela, Thierry a les astuces de sa mamie. Dans ses cahiers, il consigne tout son travail. Il y écrit tous les jours ce qui est planté, ce qui a été récolté, il marque tout. Tous les ans, ils plantent environ 60 plants de tomate. L'année dernière, ils ont fait 115 kg. Si on consomme 30 kg de tomates par personne, il faudra cette année entre 130 et 180 kg pour toute la famille. Il faut faire les conserves tout au long de l'année. "On récolte, on mange frais, mais on conserve", explique Sandrine. Cet automne, elle s'est appliquée à mettre ses haricots en bocaux. Pour cela, elle a mis à bouillir de l'eau où elle ajoute 10g de gros sel. Elle prend la saumure et elle la verse sur ses haricots. Elle termine en laissant un centimètre de vide entre le bocal et la fermeture. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens