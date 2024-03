Oriane Bertone : la femme araignée !

En passant devant, dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), nous ne voyons qu'un immense rocher plat. Elle, y voit un terrain de jeu, un défi. Oriane Bertone, 19 ans, est grimpeuse, qualifiée pour les JO, dévouée à sa discipline. Oriane est déjà double championne de France et même vice-championne du monde dans sa catégorie. Une ascension éclaire et une notoriété grandissante, 240 000 personnes la suivent sur les réseaux sociaux. Elle poste ses performances les plus spectaculaires. Ce jour-là, en plein entraînement, nous assistons à une scène étonnante. L'athlète lit la voie qu'elle s'apprête à grimper, c'est-à-dire qu'elle l'analyse, la mémorise pour ensuite, la gravir sans hésiter. Aux jeux de Paris, Oriane devra notamment monter le plus haut possible une voie comme celle-ci de quinze mètres, sans tomber une seule fois, et elle ne semble pas être effrayée du tout. Avant les JO de cet été, la sportive participera à trois grandes compétitions internationales, avec toujours le même objectif assumé, devenir la meilleure au monde. TF1 | Reportage Q. Fichet, P. Veron