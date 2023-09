Originale et pas chère, la confiture de courgettes

Une confiture de courgettes vous paraît compliquée, détrompez vous. Prenez un kilo de courgette, de la menthe fraîche, 250 grammes de sucre et un citron. Le coût total de moins de dix euros. Margo Millet a décroché le titre de championne du monde de la confiture 2023. Avec sa copine Marion, elles se sont lancées dans la fabrication de confitures originales. Pour seulement quelques euros, les courses sont terminées. En cuisine, épluchez et découpez les courgettes. Pressez un citron, rajoutez 250 grammes de sucre, un verre d'eau pour le sirop, puis portez à ébullition. Incorporez ensuite vos courgettes. Après 15 minutes de cuisson, c'est quasi prêt. N'oubliez pas vos feuilles de menthe découpées. Nous sommes prêts pour le mixage. Ce n'est pas un potage, c'est bien une confiture. Remplissez les pots préalablement stérilisés au four. Puis, retournez-les pour en quelque sorte mettre les produits sous vide. Vous avez les clés, il n'y a plus de limite. Lâchez-vous, courez chez le maraîcher, votre goût sera votre meilleure boussole. TF1 | Reportage J. Rieg-Bovin, L. Claudepierre