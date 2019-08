Orléans fête la Saint-Fiacre en couleur

La fête de la Saint-Fiacre a débuté dans le quartier de Saint-Marceau, à Orléans, et se poursuit tout le week-end. Les fidèles sont au rendez-vous dès l'ouverture des portes de l'église. Une soixantaine de bénévoles se sont donné la main dans la soirée du 29 août 2019 pour préparer l'exposition mélangeant fruits et fleurs. Avec plus d'un millier de plantes vertes et environ 30 000 fleurs, ils ont envahi l'église de mille couleurs, un régal pour les yeux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.