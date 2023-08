Panne à Orly : des milliers de vacanciers partis sans valises

Les premières valises ont été envoyées à leurs propriétaires après plus de douze heures suite à la panne. Il y avait un gros retard à rattraper et encore quelques problèmes. Des dysfonctionnements persistaient toujours ce matin sur quelques tapis d’embarquement. Jeudi, ce sont 10 000 passagers qui ont dû décoller sans leurs bagages. Comme les tapis étaient en panne, les agents ont dû tout transporter à la main. Des bus étaient remplis à ras bord de valises. Une vidéo procurée via une source interne à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne) montre des montagnes de valises en attente. Il était quatre heures du matin lorsque la vidéo a été tournée. Il s’agissait de plusieurs milliers de bagages qu’il fallait identifier et renvoyer à leurs propriétaires. Les voyageurs doivent s’adresser à leurs compagnies aériennes pour demander des indemnités. Ce sont les compagnies qui se doivent de rembourser les passagers. Ce matin, deux d’entre elles ont annoncé se retourner vers le groupe Aéroport de Paris afin de leur envoyer la facture pour supporter ces frais d’indemnisation. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Beringer, M. Gatineau