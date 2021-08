Ornans au fil de l'eau : à la découverte de la petite Venise comtoise

Voici une balade en kayak pas des plus reposantes. Emmanuel est guide de rivière sur la Loue depuis deux ans. Sa mission est d'encadrer les pagayeurs, mais pas que. "On chante aussi, on anime. Les Ornanais, ils ont tendance à bien dormir donc on les réveille quand on passe et on les salue", nous raconte-t-il avec une voix un peu cassée. Le parcours de douze kilomètres permet de traverser la ville d'Ornans avec quelques barrages à franchir. Chaque montée d'adrénaline est suivie de moment plus calme pour admirer celle qu'on appelle la petite Venise comtoise. La Loue est aussi une rivière historique pour pêcher la truite. A la carte de son restaurant, Lydie propose cette spécialité locale sous toutes ses formes. D'ailleurs, certains clients viennent dans ce restaurant spécialement pour la fraicheur du poisson. Comme à Venise avec le grand canal, à Ornans chaque coin de rue est une fenêtre sur la Loue. C'est aussi la ville natale du célèbre artiste Gustave Courbet. Il y a peint ses plus grandes œuvres comme le château d'Ornans, dont il ne reste aujourd'hui que des vestiges.