Orques d'Antibes : un transfert hors norme

Une grue et un harnais sur mesure pouvant soulever des animaux de presque dix tonnes. C'est un dispositif hors normes qui a été testé mardi dernier. Des images ont été filmées par drone sans l'autorisation du parc par l'association de protection des animaux One Voice. Ces trois orques appartiennent à la même famille et sont toutes nées en captivité à Antibes (Alpes-Maritimes). Elles ne peuvent donc pas être relâchées en pleine mer, où leur chance de survie serait quasi nulle. Une option est particulièrement redoutée par l'association : un transfert au Japon dans un autre parc aquatique. Pour l'heure, Marineland n'a confirmé ni la date de départ des orques, ni leur destination. Le parc nous a simplement fait parvenir un communiqué, dans lequel il confirme qu'un "exercice d’entrainement a eu lieu avec les orques", pour "les préparer à un éventuel transfert vers un nouveau lieu d’hébergement". "Les orques ne seront en aucun cas vendues", ajoute-t-il. Le défi logistique est colossal. Les orques devront être sorties de l'eau par une grue, puis placées chacune d'entre elles dans un bassin qui sera ensuite chargé dans un avion-cargo. Si les grandes manœuvres s'accélèrent, c'est qu'une loi contre la maltraitance animale interdira en 2026 les spectacles de cétacés et leur détention dans l'Hexagone. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Lalli