Orthophoniste : jusqu’à un an d’attente pour un rendez-vous

Émilie tente sa chance toutes les semaines, et à chaque fois, c'est la même réponse. De la colère, car sa fille de quatorze ans ne peut toujours pas régler son problème. À cause d'un mauvais placement de langue, elle a parfois des difficultés à s'exprimer. Léa n'est pas la seule dans cette situation. Le pays manque d'orthophonistes. Il y en a 33 pour 100 000 habitants. Dans l'Aisne, c'est pire. On compte la moitié moins de praticiens. Cette orthophoniste déplore car son département attire moins les professionnels. À cause de cette pénurie, elle est obligée de refuser trois appels par jour faute de place. "On entend leur colère (...). On ne peut pas travailler 24 heures sur 24", explique Audrey Carrier-Lemaître. La pénurie dure depuis 20 ans. La demande a fortement augmenté avec la crise du Covid. Aujourd'hui, le nombre de places pour la formation est limité. Les professionnels réclament plus d'étudiants dans la filière. C'est une situation urgente, les retards pris par les enfants peuvent avoir de lourdes conséquences sur leurs résultats scolaires. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette