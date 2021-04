Oscars 2021 : le cinéma français à l'honneur

Elle n'a pas fait le déplacement à Los Angeles et n'a même pas regardé la cérémonie. Mais Colette Marin-Catherine, 93 ans, s'est réveillée avec des dizaines de messages de félicitations. Ancienne résistante, elle est l'héroïne du court-métrage documentaire "Colette" d'Anthony Giacchino, récompensé dimanche soir aux Oscars 2021. Un voyage sur les traces de son frère disparu en 1945 dans un camp de concentration nazi. "Je suis extrêmement heureuse que ce film ait reçu l'approbation générale parce que ça rend mon frère vivant. Il est revenu !", confie-t-elle. Autre grand gagnant français de cette cérémonie des Oscars : Florian Zeller, nommé six fois pour un premier film. Il remporte l'Oscar de la meilleure adaptation pour "The Father", tiré d'une de ses pièces. Une récompense qu'il a reçue à Paris, en tenue de gala. Nicolas Becker est le troisième Français récompensé. Il a reçu l'Oscar du meilleur mixage de son. 2021 est donc un bon cru pour nos compatriotes, mais les Français sont régulièrement distingués outre-Atlantique. En 93 ans, plus de 80 Oscars leur ont été attribués.