Osez les légumes originaux !

Au fond du potager, un grand buisson aux fleurs blanches attire notre attention. Thierry nous explique : " C'est un plant de tomate qui se prend pour un cactus ". On a rarement vu des tomates aussi bien gardées. Il l'a planté au printemps dernier et ces drôles de tomates, les Morelles de Balbis, ont l'air de se plaire en Bretagne. Au mois de septembre, elles mûrissent lentement. Une autre curiosité du potager, il s'agit du concombre à confire ou Melothria. Sandrine nous confie : " C'est facile à nettoyer, facile à manger, c'est un petit légume qui a vraiment tout pour lui ". Dernière surprise dans le jardin, le physalis et sa grande sœur, la tomatille, trois fois plus grosse et toute violette. En cuisine, Sandrine et Thierry ont préparé une sauce salsa avec la tomatille, excellente pour badigeonner les poissons cuits à la plancha. Pour conclure, Sandrine nous explique qu'au potager : " Ce qui compte, ce n'est pas toujours la quantité, c'est la qualité ". TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel, C. Ebrel