Ostréiculteur, un métier de passion

Les ostréiculteurs travaillent les huîtres avec passion et avec patience pour les amener à maturité avant les fêtes de Noël. Pour ce faire, ces "paysans de la mer" collaborent de près avec la nature. Après être sorties de leur parc, les huîtres doivent passer dans des bassins deux à trois jours avant d'être dégustées. Relevé avec du poivre ou du piment d'Espelette, leur goût n'en sera que meilleur.