Otages américaines libérées : quel espoir pour les autres ?

Sur les images portant le logo du Hamas, on découvre le moment où Nathalie Raanan, puis sa mère Judith sont extraites d'un véhicule, apparemment en bonne santé. Les membres du groupe terroriste dont les silhouettes sont floutées remettent les deux otages à une équipe de la Croix-Rouge qui va assurer leur transfert délicat vers Israël, via la frontière égyptienne. Ce sont les deux premiers otages libérés par le Hamas depuis le 7 octobre, et leurs proches expriment leur énorme soulagement. Les deux ressortissantes américaines se sont immédiatement entretenues au téléphone avec le président Joe Biden. Elles ont été libérées à la suite de grosses pressions exercées par Washington sur les intermédiaires qui, dans la région, ont l'oreille du Hamas. C'est donc par l'entremise de Doha que ces libérations ont été négociées. De multiples efforts diplomatiques sont menés alors qu'en ce moment même, les services de renseignements israéliens interrogent Judith et Nathalie pour essayer de tirer un maximum d'informations, à même de les éclairer sur le sort des personnes retenues. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, Q. Danjou