Guerre Israël-Hamas : les appels désespérés des proches des disparus

Céline Ben David Nagar, jeune maman de 26 ans, franco-israélienne, est portée disparue depuis samedi matin. Son mari Ido Nagar est sans nouvelle d'elle depuis plus de 48 heures. La jeune avocate participait à un festival de musique techno quand elle aurait été capturée. Son portable a borné pour la dernière fois à proximité de la bande de Gaza. En tout, une centaine de personnes, soldats ou civilsn seraient portés disparus. Sont-ils vivants, retenus en otages ? Ont-ils été emmenés à Gaza ou sont-ils toujours en Israël aux mains du Hamas ? Le désarroi est le même pour les parents de Kim, 22 ans. Elle aussi a appelé sa mère pour la dernière fois samedi matin, au moment de l'attaque. Plusieurs familles se sont réunies pour partager les maigres informations dont elles disposent. Elles demandent de l'aide aux autorités. "On veut juste des nouvelles, même si elles ne sont pas bonnes", dit un père qui recherche ses deux enfants. Les parents lancent des appels à témoin sur les réseaux sociaux et scrutent les vidéos publiées, avec l'espoir de reconnaître leurs proches en vie. TF1 | Reportage J. De Francqueville, B. Christal, A. Pocry