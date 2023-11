Otages : qui sont les premiers libérés ?

Même épuisé, le jeune Ohad, neuf ans, hier matin encore otage du Hamas, trouve la force de courir dans les bras de son père. Il est suivi de près par sa maman et sa grand-mère, ex-otages elles aussi. La famille est à nouveau réunie. Jour de libération et soir de fête hier en Israël. Le convoi des otages rentrant au pays a été acclamé. L’hélicoptère qui amenait à l’hôpital certains d’entre eux a atterri sous les "hourras". Parmi les treize otages libérés, la famille Katz-Asher : une mère et ses deux enfants. Dans une vidéo enregistrée hier, le mari et père de famille a du mal à cacher son émotion. Emilia Aloni, cinq ans, et sa maman ont également été libérées hier, ainsi que des membres de la famille Munder. Mais Abraham, le mari de Ruth Munder, est encore otage du Hamas. Cinq autres personnes âgées ont été libérées. Parmi elles, Yaffa Adar, 85 ans. Le Hamas lui-même cherche à récupérer à son compte cette libération d’otages. Le groupe terroriste a diffusé leur libération. Aux côtés des otages israéliens, dix otages thaïlandais et un Philippin. Des travailleurs des kibboutz près de Gaza ont été libérés, ainsi que 39 prisonniers palestiniens, célébrés à leur retour chez eux. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Boudoul